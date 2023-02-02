一年一度的台北國際書展於2023年1月31日在世貿一館隆重登場，迷你沙龍首場講座由全華圖書主辦的<廣告是品牌最好的包裝、包裝是產品最好的廣告─資深設計師對談>，講者為國立高雄科技大學 人文社會學院院長─翟治平與歐普廣告創意總監─王炳南，兩位資深設計師針對主題進行了精彩的演講。

翟治平院長分享自己所著作新書《廣告設計策略與管理：打造廣告人安身立命的生存法則》部份精華，強調廣告創意要有所本，研究市場及消費者是打造優質廣告的基礎，並且不藏私解說設計師轉化圖像及文案的秘訣，也提出在教學中如何引導學生由無任何想法時，借由提點案例去構思新的創意。

台灣歐普廣告、上海歐璞廣告創意總監王炳南分享包裝設計在廣告中的角色及重要性。（圖／時報金犢奬執委會提供）

王炳南創意總監則提出一個大哉問：包裝是廣告表現的道具or廣告創意的元素？講座中王總監用他設計的產品包裝及電視廣告回答此問題，並解說設計當時的理念及策略，提到品牌並不是無故選擇廣告代言人，需考量到人物的特性及形象，因此包裝─廣告─行銷環環相扣，是共構關係。

活動也邀請重量級嘉賓引言，包括旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司總經理、時報廣告金像獎、金犢獎執行長-林淑黛；BBDO黃禾廣告有限公司營運董事、資深廣告人-何清輝；頑石文創創辦人-程湘如，以及dentsu電通行銷傳播集團創意顧問-詹朝棟。

右起：頑石文創創辦人-程湘如、dentsu電通行銷傳播集團創意顧問-詹朝棟、國立高雄科技大學人文社會學院院長-翟治平、時報金犢獎執行長-林淑黛、台灣歐普廣告創意總監-王炳南、BBDO黃禾廣告有限公司營運董事-何清輝。（圖／時報金犢奬執委會提供）

林淑黛總經理致詞時提到：「作者指導學生拿過六次最佳學校金犢獎，並經常指導學生到半夜，因為他會用廣告人的角度去檢查每一項提案，是否符合客戶端服務的目標，故在書中提到了很多關於廣告策略單的內容，我覺得這跟一般廣告設計圖書不同，這也是作者變成得獎大王的秘訣。其書中亦提到一般廣告類書較少提到的社群行銷及網紅行銷，能讓學生盡早在學校培養系統化、新式的廣告教育與方法，創意的路會走得更加順暢。」

本次活動氣氛熱烈，吸引了許多專業人士和學生前來參觀，現場的參與者都對這次活動給予了高度的評價，讓他們與台灣知名的設計師有了互相交流和學習的機會。