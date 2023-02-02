一年一度的台北國際書展於2023年1月31日在世貿一館隆重登場，迷你沙龍首場講座由全華圖書主辦的<廣告是品牌最好的包裝、包裝是產品最好的廣告─資深設計師對談>，講者為國立高雄科技大學 人文社會學院院長─翟治平與歐普廣告創意總監─王炳南，兩位資深設計師針對主題進行了精彩的演講。
翟治平院長分享自己所著作新書《廣告設計策略與管理：打造廣告人安身立命的生存法則》部份精華，強調廣告創意要有所本，研究市場及消費者是打造優質廣告的基礎，並且不藏私解說設計師轉化圖像及文案的秘訣，也提出在教學中如何引導學生由無任何想法時，借由提點案例去構思新的創意。
王炳南創意總監則提出一個大哉問：包裝是廣告表現的道具or廣告創意的元素？講座中王總監用他設計的產品包裝及電視廣告回答此問題，並解說設計當時的理念及策略，提到品牌並不是無故選擇廣告代言人，需考量到人物的特性及形象，因此包裝─廣告─行銷環環相扣，是共構關係。
活動也邀請重量級嘉賓引言，包括旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司總經理、時報廣告金像獎、金犢獎執行長-林淑黛；BBDO黃禾廣告有限公司營運董事、資深廣告人-何清輝；頑石文創創辦人-程湘如，以及dentsu電通行銷傳播集團創意顧問-詹朝棟。
林淑黛總經理致詞時提到：「作者指導學生拿過六次最佳學校金犢獎，並經常指導學生到半夜，因為他會用廣告人的角度去檢查每一項提案，是否符合客戶端服務的目標，故在書中提到了很多關於廣告策略單的內容，我覺得這跟一般廣告設計圖書不同，這也是作者變成得獎大王的秘訣。其書中亦提到一般廣告類書較少提到的社群行銷及網紅行銷，能讓學生盡早在學校培養系統化、新式的廣告教育與方法，創意的路會走得更加順暢。」
本次活動氣氛熱烈，吸引了許多專業人士和學生前來參觀，現場的參與者都對這次活動給予了高度的評價，讓他們與台灣知名的設計師有了互相交流和學習的機會。
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