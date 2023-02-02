日本超商遭員工在店內惡搞

日本壽司郎遭青少年惡搞舔醬油罐、茶杯，造成民眾擔憂迴轉壽司衛生問題，影響消費意願，進而讓壽司郎市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億）沒想到近日再輪到日本全家受害，有一部打工妹在櫃台隨地小便的影片在網路上瘋傳，引起日本社會極大的輿論爭議。

日媒女性週刊PRIME報導，一名在日本全家超商打工的年輕女工讀生穿制服在店內惡搞，先是將嚼過的口香糖黏在鏡子上，全程都被另一人錄影，後來該名工讀生又疑似在收銀台後方隨地小便。

影片中可以看到，她似乎作勢拉開拉鍊，這時拍攝者說「這傢伙漏尿了」兩人互相嬉鬧，無法得知女工讀生是否真的在店內隨地小便，還是惡作劇。不僅如此，影片也顯示該便利商店的位置，當事人將影片上傳社群軟體後瞬間炎上。

日媒提到，員工在收銀台小便前所未聞，近期打工店員因缺德言行引起爭議的行動被稱為「打工恐怖主義」日本全家先前也有男店員偷窺女客人，2019年也有一名男店員舔飲料瓶口的影片流出。