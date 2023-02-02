新北市觀光局長楊宗珉（右）與「天燈國寶」胡民樹老師（左）共同發表天燈節兔年主燈。（張志康攝）

新北市政府將於5日舉辦「2023新北市平溪天燈節」首場活動「愛在元宵兔給樂」，2日在平溪國中活動中心搶先曝光今年的兔年主燈。新北市觀光局長楊宗珉透露，由可愛兔子及胡蘿蔔造型構成的雙主燈，元宵節當天還將上演一齣追逐大戲。

楊宗珉表示，今年平溪天燈節活動將首度挑戰20呎雙主燈共同齊飛，2月5日主燈，第一盞「好運萌兔」以俏皮的模樣坐在耀眼的金元寶中，為了迎接新的一年，好運萌兔身穿新春喜慶背心，拿著「愛在元宵兔給樂（together）」春聯，象徵大吉大利的年節，也祝福大家新的一年「錢兔似錦，兔吉利來」。

第二盞「好彩頭」則搭配兔年造型主燈，以紅蘿蔔為設計概念，象徵好彩頭福運到，好運萌兔與紅蘿蔔主燈冉冉升空時恰似兔子追著紅蘿蔔而行的逗趣畫面，同時期盼每一個人在新的一年都能把握好運。

今年的主燈，由知名畫家Rabbit with Mask面具兔及「天燈國寶」胡民樹老師共同製作。雙主燈將在2月5日於十分廣場與百盞兔子剪影天燈齊飛，歡迎民眾於活動當日上午10時於活動會場排隊領取免費天燈券，共襄盛舉。

除天燈晚會外，平溪區更推出三座期間限定的燈光藝術裝置，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，打造不同的藝術裝置，將一路展至2月28日。

最後，新北市政府觀光旅遊局也呼籲民眾參加平溪天燈節活動，請多多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車往返活動現場，同時也務必配合各項防疫措施，才能玩得開心、平安返家。更多「2023新北市平溪天燈節」相關訊息請上「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客臉書粉絲團」或活動官網查詢。