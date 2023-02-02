前行政院長蘇貞昌內閣總辭時，贈送茶壺茶品，民進黨台北市議員王世堅今天說，大家都是茶壺，甚至全台灣人都是，不是只有蘇貞昌才是，大家都提供茶水給他人，「蘇貞昌一肚子剩茶渣，其他人也是，有什麼好在那邊討情分的？」蘇貞昌作為凸顯出從頭到尾他的腦袋中，都是過去強人統治的遺毒。

王世堅今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談及蘇貞昌內閣總辭時，贈送茶壺茶品，含有「耐得住高溫」寓意一事，王世堅指出，大家都是茶壺，甚至全台灣人都是，不是只有蘇貞昌才是，大家都提供茶水給他人，彼此互通有無、互相交換、互相幫助，「蘇貞昌一肚子剩茶渣，其他人也是，有什麼好在那邊討情分的？」

王世堅指出，蘇貞昌作為凸顯出從頭到尾他的腦袋中，都是過去強人統治的遺毒，喜歡作之君，作之師，忘記國家社會所有資源，都是全體人民辛苦賺錢得來的，應該要好好分配，且不是蘇貞昌賺錢來養2300萬人，這點需要搞清楚，就像在追求民主的過程，先前與過去的惡魔對抗，就像現在跟中共對抗，但和惡魔對抗時要切記自己也不要變成惡魔，台灣不能變得跟中共一樣沒有言論自由。

王世堅認為，本想尊重蘇貞昌沒有功勞也有苦勞，但看起來蘇滿肚子苦水、怨言，好像有機會還會再來，但這機會除了由蔡英文總統給予，也要由全台人民同意，且前內政部長徐國勇、前交通部長林佳龍在行政院時都是有志難伸，很多想法要跨部會討論，但是報告一上去都會石沉大海，就是因為蘇貞昌不當一回事，甚至全國最重要的治安會報，應該由行政院長召開，結果蘇任內4年一次都沒開。

王世堅直言，在他底下很難做事，就是強人統治性格，太自以為是，雖然也有好的部分，但當首領不能只有自己會做事，要懂得領導，這部分蘇確實有點太霸道了點。

至於蘇貞昌未來是否有政治舞台？王世堅認為，蘇貞昌做出的隱喻看似有可能再出來，但過幾天應該就塵埃落定，如果蘇有其他意圖，他應該會自己觀察周遭情況，觀察社會聲音，尤其總統態度跟意志非常重要，畢竟給蘇拖了好幾個月才下台，已經是夠扯了。

王世堅提到，綠營在2018地方選舉失利，副總統賴清德當時清楚情勢，選擇辭去閣揆，而堅定的辭職會留下典範給人民看，是為了責任政治下台負責，同時這也是賴清德在國民心中聲望高的原因。

黃光芹也說，蘇貞昌政治生涯應該已經沒了，畢竟權力當初是蔡英文所給予。王世堅則在一旁點頭表示，「對，光芹妳判斷得對。」