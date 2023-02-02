民眾以智慧型手機用Line軟體幾乎已經成為日常，國立高雄大學資訊管理學系師生日前參與「LINE FRESH」校園競賽，提出「碳排」主軸，設計搭乘捷運換算碳排量遊戲，鼓勵民眾掌握每日碳足跡、培養碳權意識。團隊與全國300組好手角逐，最終晉級前10強。

該「LINE FRESH」競賽由科技業者LINE主辦，主題是「永續發展」，參賽團隊提倡「責任消費」觀念，並結合業者多元數位服務與開放平台技術、創造永續消費的支持性環境，勝出隊伍並可獲得專案落地的機會。

由於高大的校園廣闊，常被戲稱為「高大牧場」，或被詢問「賣鮮乳嗎？」激起學生隊名「高大鮮乳」靈感。

指導老師林杏子表示，校方創設「IF-School高大創新學院」鼓勵學生跨系跨域共創，想到民眾的生活幾乎與Line息息相關，因此設計此程式，讓民眾知道節能減碳的重要性。未來，也會與高雄的食物銀行合作，讓弱勢民眾知道哪裡可以取用剩餘的食物，避免浪費食物。