台中一名網友日前在吃便當時發現口腔內滿是傷口並流血，吐出一看竟是一個大螺絲卡在白菜裡，拍下照片罵「不懂為啥吃個便當，也可以吃到滿嘴鮮血…是螺絲欸」，照片曝光引發其他網友痛批「太離譜了」、「這是有特惠活動嗎？加料的」，原PO未公布便當店，只說希望店家看到後能自行檢討改進。

該名網友在臉書「潭子大小事」發文爆料，他日前在吃便當時，發現口腔內有許多鮮血，口腔內疑似受傷，後來發覺口中有個「硬物」，吐出一看竟是整塊螺絲，照片中螺絲在一片大白菜內，大小約是一塊錢大小，他發文怒批「不懂為啥吃個便當，也可以吃到滿嘴鮮血…是螺絲欸，可以注意一點嗎？還是不解為何白菜裡會有螺絲」，照片曝光引起網友熱烈討論。

該網友事後補充，出事的便當店是他已經吃很久的，當天一次買了三個便當，菜色都一樣，所幸不是他的小孩吃到，他稱是第一次遇到此事，後來不予追究，也未公開店家名稱，但在社團發文是希望店家能自己看到，並檢討食安環節哪裡出錯，維護店家商品品質。

網友也開始討論，並猜到底是哪一家。有人說，「太離譜了吧」、「這是有特惠活動嗎？加料的耶」，也有人說，「吃飯要專心一點啊」、「真的要告知店家才是」。