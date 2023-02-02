阿里山英迪格酒店由印刷電路板（PCB）廠霖宏(5464)旗下霖雲國際開發斥資約13億元投資興建、委託IHG經營管理。酒店座落在台18線阿里山公路57.6公里、海拔高度約1280公尺的「巃頭」處，為阿里山30年來最新開業、也是當地首間國際品牌酒店。

阿里山英迪格酒店為地上6層、地下2層的黃金級綠建築，由新加坡MOD設計公司操刀，以阿里山的自然與人文風景為靈感，打造充滿當地特色元素的建築。酒店設有4種房型、84間山景客房與套房，坪數介於11～23坪間，每間均有私人陽台及戶外沙發座位。

阿里山英迪格酒店於去年12月18日開放試營運，而頂樓的溫水無邊際泳池、熱水水療池、健身房、高空露天酒吧「'aveoveoyu」、觀星平台等設施則在1月16日正式開放使用。據了解，酒店試營運迄今平均住房率達約70％、春節連假平均房價亦創全球IHG佳績。

同時，阿里山英迪格酒店亦聯袂台北大直英迪格酒店、高雄中央公園英迪格酒店共同推出三城聯賣的「TAIWAN INDIGO GO GO」專案，即日起至4月底前入住台北大直、高雄中央公園英迪格酒店各1晚，5～6月可入住阿里山英迪格酒店1晚，在上半年暢遊半個台灣。