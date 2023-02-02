保德信指出，事實上，今年來不少半導體、消費龍頭反彈強勁，而這些個股正是全球股票型基金會挑選的標的，例如荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)，年迄今漲幅24.18%，精品業龍頭路易威登集團同期漲勢也有21.96%之多，另外電動車龍頭大廠特斯拉今年來的漲幅高達47.27%，更是近期市場矚目焦點，帶動持有相關標的的基金績效相對出色。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，週三美國聯準會如預期宣布升息一碼，聯邦資金利率達到4.5%至4.75%目標區間，且在主席鮑爾表示通膨確實開始降溫，美國經濟仍能維持正成長的談話激勵下，美股再度收漲，也帶動全球股票資產的投資情緒回溫。

葉家榮分析，雖然升息減弱全球經濟成長力道為不爭的事實，進入2023年企業獲利預料將不若過去強勁，不過隨著投資情緒轉佳，市場開始逐步反應下半年經濟有望落底回升之預期，有利於較具競爭力的龍頭產業或企業脫穎而出，特別是經歷升息循環挑戰仍可持續維持獲利成長的標的。

葉家榮舉例，半導體設備大廠艾司摩爾去年第四季營收年成長28.5%，表現優於市場預期，雖然最近市場傳出該企業對於中國出口可能會面臨新的限制，然因為市場認為歐洲出現嚴重衰退機率大幅降低，公司端仍預期今年的營收將持續朝成長25%目標邁進。

再者，葉家榮說明，非必須消費的精品龍頭大廠前景展望也相對看好，根據顧問公司貝恩估計，中國國民的精品支出從2019年占全球個人精品市場的33%，大幅降至2022年的17%，隨著中國疫情放鬆管制，預期中國的高端消費者將於今年展開報復性消費，進而推升精品產業股價成長，包括路易威登、愛馬仕等將率先受惠。