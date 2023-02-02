李亦捷（後排左起）、郭書瑤與張寗在節目後，與主持人王琄開心合影。（鏡電視提供）

藝人郭書瑤日前受邀上鏡電視藝文節目《誰來演戲之圓桌對談》，自曝拍攝《通靈少女》時的心酸往事，她委屈的回憶說道：「這麼不喜歡我的話就不要找我演啊！」

郭書瑤2013年因為電影《志氣》拿下金馬獎最佳新演員，讓各界眼睛為之一亮，接下來在電影及電視劇都交出不少漂亮的成績單，但她自曝在拍攝叫好又叫座的電視劇《通靈少女》時，導演對她的演出始終沒有任何肯定。

郭書瑤說：「我演什麼都不對，他從來沒有在現場誇獎過我一句話，我超挫折！我心想那麼不喜歡我的話就不要找我演呀！」話雖如此，郭書瑤接著說，後來她發現她演的角色「謝雅真」也是個沒有自信心的人，導演這樣對她，反而讓她更融入角色當中，而郭書瑤也因為這部戲入圍金鐘獎最佳女主角。

一同上節目的還有演出《未來媽媽》而知名度暴漲的張寗，以及演出電影《野雀之詩》獲得台北電影獎最佳女主角李亦捷。有趣的是，張寗在現實生活中已經當媽媽，卻在《未來媽媽》中要演一個求子路艱辛的女人，「我確實沒辦法對不孕症的人感同身受，為此，我真的努力做功課，甚至斷開跟我兒子的連結，拋棄媽媽的角色」。

李亦捷更妙，直接坦承：「假的東西對我來說比較難演！」所以她演的哭戲都是真實的情感，甚至要演出跌倒的劇情時，「我就得真的跌倒才行，假跌倒我演不來！」郭書瑤也認同的說：「你說角色是假的，但我們的情感都是真的，戲裡的一切對我們來說都是真的。」一旁的主持人王琄不停點頭，「演員真的要有一個以假當真的能力，這是很過癮跟有趣的」。