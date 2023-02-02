華南銀行於開春新年之際，針對中小企業及個人戶客群，推出限時美元優利定存專案，年利率最高可享4.25％，滿足中小企業營運資金配置及個人多元理財需求。

華南銀行本次推出的限時美元優利定存，不需要搭配其他產品，只要以新臺幣結購或新資金匯入，即可享有3個月期年息4.05％、6個月期年息4.25％的優利定存，個人戶單筆最低金額3千美元，中小企業戶單筆最低金額1萬美元(存款金額無上限)，專案活動期間自即日起至2023年4月30日。

市場預估今年美國聯準會升息幅度可能減緩，但美元利率仍處於高原期，在急劇變化的金融環境下，將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益，惟提醒客戶仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議客戶留意市場走勢並分批布局美元資產為宜。

為滿足客戶資產配置多元性，華南銀行將持續關注市場走勢不定期推出優惠專案，有興趣的民眾可隨時注意華南銀行官網資訊或逕洽各營業單位。