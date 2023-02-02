日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，FED本月如同市場預期升息一碼，聯準會與市場皆觀察到今年上半年通貨膨脹將因油價及原物料價格走低而放緩，上半年或將停止升息也為共識，去年帶來紛紛擾擾的最大變數通膨與升息，今年上半年有望將逐漸降低，雖然市場仍有經濟放緩疑慮，但去年市場修正或多或少已反映，短期市場投資信心應仍偏向正面。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，2023年評價面已預期台股企業獲利衰退狀況，然而美國升息接近尾聲、俄烏戰爭影響淡化、中國疫情解封以及台灣與中國之間的戰爭陰霾淡化，加權指數可望從目前10倍左右本益比再回升至過去20年平均約15~16倍區間。市場最關心的庫存問題，目前看到包括電腦、手機以及電視等消費性產品均有機會在2023年第二季解決庫存問題，下半年多數產業預期回到正軌，有望支撐指數表現。