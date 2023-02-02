期街口布蘭特正2及期元大S&P石油二檔正向ETF，今天各以14.39元大跌5.27％及16.29元下跌2.63％作收，成交量各放大至33,157張及5,100張，都較前一天各翻1～2倍之間。

此外，代表看空的期元大S&P原油反1，今天股價則向上反彈，收8.82元上漲1.85％，成交量也同樣放大至29,486張，也較前一日大增逾七成。

中國大陸於去年2022年12月恢復受理大陸民眾出境旅遊簽證，解封政策激勵了市場投資人對國際油價抱著需求增加期待，短線帶動國際油價反彈上漲。

不過，近期期貨價差數據顯示，原油市場現階段仍處於供過於求現象，以美國西德州輕原油期貨價差為例，近遠月價差目前為+0.42％，是近一年正價差幅度最顯著的時候，顯現原油供需市場供過於求不變。

EIA每周所公布的原油庫存數據，已經出現連續6週原油庫存呈現增加，6週以來美國原油庫存共增加了2,157萬桶，這也使近期國際油價受到打壓，近兩週以來國際油價下跌了5％之多。

投信法人表示，儘管原油庫存水位仍在低檔，現階段全球經濟放緩疑慮不小，而美國戰備儲油庫存回補及OPEC+、俄羅斯減產議題，加上中國疫情解封帶動原油需求，多空力道交錯，投資人短線須留意震盪風險。受到經濟前景的擔憂，OPEC+成員國在2月1日舉行的聯合部長級監督委員會（JMMC）決議維持現階段的生產計劃不變，預計下次開會預定於4月3日舉行。

元大投信提醒，國內所發行的原油正向/反向ETF成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人需更加留意槓桿/反向的風險，國內所發行的原油槓桿/反向ETF其實並不適合長期持有，交易前更需留意折溢價之風險。