美國商務部副部長Don Graves於31日透露，日本和荷蘭已與美國達成一項協議，對出口大陸的半導體製造設備祭出新限制。外界關注生產成熟製程晶片的深紫外光（DUV）設備，是否納入禁售範圍，專家表示，美日荷聯手封殺，或對艾司摩爾（ASML）營收衝擊2%至4%，但全面禁止所有DUV出口到大陸，似乎不太可能。

路透引述消息人士報導，美日荷之間已敲定一項協議，對銷往大陸的半導體設備實施新一波限制。將管控荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾與日本尼康（Nikon）和東京威力科創（Tokyo Electron）的先進晶片製造設備出口至大陸。

Don Graves接受外媒訪問時表示，「我們現在不能談論這項協議，但你們當然可以問日本與荷蘭的相關人士。」

美商務部透過電郵指出，「美方將持續和盟國協調出口管制措施，我們意識到多邊管控比單邊管控更有效，外國參與這些管制措施是我們的優先要務。」

美國財經媒體報導，投行顧問機構Evercore ISI最新報告提到，美荷日聯手限制對大陸出口晶片設備的協議，或讓艾司摩爾營收減少2%至4%，但不太可能禁止所有DUV微影設備。

分析師C.J. Muse也預估，最新限制不會全面禁售DUV，只會禁止先進製程的設備。通常涉及多邊談判，可能需要數月時間來達成全面協議。

艾司摩爾日前也表示，多國政府對先進晶片製造技術協議已有新進展，其中包括先進製程設備，但不限先進製程機台。