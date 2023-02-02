海基會代理董事長許勝雄今日表示，中共二十大召開後，確定2022年至2035年大陸將「促內銷」及創新，這對台商相當重要。然而，大陸疫情防控鬆綁，對經濟活動雖有正面效果，但許多台商仍擔憂疫情影響生產。他指出，海基會2年來安排台商走訪台灣各地，讓台商在多角化、多元化布局時，有更多更好的選擇。

海基會2日上午在台北舉行2023大陸台商春節聯誼活動，許勝雄說，過去一年，面對利率、工資、原物料、運輸成本上升，俄烏戰爭引發全球能源價格飆升，以及美中競爭帶來的地緣政治挑戰等，也造成了全球嚴重的通膨衝擊，導致2022年全世界的經濟成長率較2021年為低。

許勝雄表示，去年10月中共「二十大」落幕，12月6日舉行的中共中央政治局會議上，中共當局將經濟發展寄託於內需消費市場、「促內消」，隨後又公布《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，將擴大內需作為未來10年發展經濟的主要戰略。

許勝雄指出，但是，疫情讓大陸面臨較高的失業率，消費信心與市場能量有待提升：近期備受關注的供銷社、國營食堂等，也加深外界對其經濟向左轉的疑慮。今年1月大陸防疫全面鬆綁，雖對人員流動、生產體系、經濟活動有正面幫助，但許多台商仍擔憂疫情影響生產。

許勝雄強調，台灣近年經濟成長率是亞洲四小龍中表現最佳，人均GDP可望超越日韓，成為東亞第一。他感謝台商朋友多次給海基會建議，例如「投資台灣三大方案」獎勵措施原本在2021年底到期，但有不少台商建議延期，以便有較充裕的時間，規畫從事投資案件。

許勝雄說，由於中美貿易戰、科技戰等影響，台商朋友做了各種全球布局。兩年多來，我們安排台商朋友分批走訪台灣10多個縣市，參訪領域包括智慧製造、智慧城市、智慧農業、生技新創、創新基地等，讓台商朋友在多角化、多元化布局時，有更多更好的選擇，增加在台灣的投資機會。

許勝雄最後強調，2023年兩岸充滿挑戰與考驗，兩岸如何透過合作互動，共同塑造區域安全非常重要，才能確保兩岸民眾的安全、幸福。疫情逐漸和緩，希望兩岸朝著健康有序的方向發展。他套句中國生產力中心今年的口號，「拋開陰霾、擁抱光芒」，祝福大家新年萬事如意。