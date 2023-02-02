美國經濟衰退雜音四起，美國紙箱協會（Fibre Box Association）數據顯示，美國紙箱去年第四季出貨量年減8.4%，創下2009年第二季度金融危機以來最大單季降幅，凸顯美國經濟可能出現衰退風險。

航運資訊網站freightwaves報導，美國紙箱需求下降，這是反應消費者需求正在減弱的最新指標，雖然紙箱看上去毫不起眼，但它幾乎出現在商品供應鏈中的每一個環節，因此這種包裝產品，成為衡量經濟健康狀況的關鍵指標之一。

美國紙箱協會表示，因紙箱需求下降，去年第4季，紙箱製造商的開工率下降至80.9%，創下2009年第1季度以來最低水準，這意味著，美國約有20%的紙箱產能停滯。

美國森林與造紙協會報告提到，另一種名為箱板的包裝材料，其在2022年最後一個季度的開工率，也創下5年來最低。

報導分析，因高通膨和高利率開始影響消費者的消費習慣，導致紙箱需求明顯下降。數據顯示，過去4個月中，美國零售銷售額有3個月下降，和過往的假日消費旺季形成鮮明對比。