4年前尋求幫助喊交棒？被徐巧芯爆敬酒喊「未來的立委」 費鴻泰回應了 @ChinaTimes ​

昨（1）日正式宣布投入台北市第七選舉區（信義、南松山）立委初選的國民黨台北市議員徐巧芯，近日猛攻同黨同選區立委費鴻泰，還爆料費4年前尋求她幫助時，曾說可能是最後一屆，考慮交棒給她。一份最新民調指出，對於徐巧芯未來對上費鴻泰，有84％的民眾認為「徐巧芯」會勝出，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》2日對於「立委大戰！徐巧芯vs費鴻泰，你看好誰會贏？」進行了網路民調，截至2日16時，已有近2萬人進行投票，有84％的民眾認為「徐巧芯」會勝出、有16％的民眾認為「費鴻泰」會勝出，雖然兩人網路民調落差懸殊，但該頻道也指出，「費鴻泰戰力其實不弱喔！」

參與投票的網友也紛紛留言表示，「兩位說實在話都是戰將，但是主要重點是國民黨需要更多的新人來競選立法委員，不管是誰贏了初選，國民黨現在唯一要做的就是團結，不要重演過去」、「兩個人都很好，老當益壯的做年青人的後盾，年青的勇往直前的衝。讚！讚！讚！加油，挺真正有價值觀正確的人，加油」、「兩人都很優秀，良性競爭勝出者，團結一心為勝選努力」、「怎樣都好，團結最重要」。