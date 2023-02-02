謝嫌駕駛的自小客在車陣中遭兩輛公車包夾。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局員警緝捕妨害自由案件25歲謝姓共犯，為防止路人受波及，對空槍9槍，並對其右車輪開1搶，車輛玻璃被擊破。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局員警緝捕妨害自由案件25歲謝姓共犯，為防止路人受波及，對空槍9槍，並對其右車輪開1搶，車輛玻璃被擊破。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中街頭今（2日）接連發生兩起槍案！其中台中市警察局第二分局追查一件妨害自由案件時，為追捕逃緝的25歲謝姓共犯，在中區建國路與台中路口，嫌犯駕駛的租賃車遭兩輛公車包夾，犯嫌更驅車衝撞偵防車，為恐危及用路人，警方連開10槍示警，最後破窗逮捕謝嫌，大白天槍聲連連，也讓目睹的民眾直呼「比警匪片更驚心動魄！」

台中市二分局永興所於昨（1日）中午受理一名林姓婦人報案指稱，其子（趙男）因債務問題離家失聯，經深入瞭解後，發現趙男最後身影是跟一名不知名男子見面，旋即組成專案小組，擴大調閱監視器，在案發後的10小時內，在中區自由路的大樓房間內，尋獲趙男及逮捕在場23歲曾姓嫌犯。

比警匪片還刺激，台中警追緝槍案共犯連開10槍強勢執法。

警方研判案情不單純，進而報請台中地檢署指揮偵辦，向上溯源擴大追查後鎖定謝姓共犯所駕駛的租賃小客車，在今（2）日上午11時許於中區建國路與台中路口跟蒐，謝嫌疑似發現遭人跟監，突衝撞偵防車，其車更陷入兩輛公車中。

由於謝嫌持續加速逃出車陣，專案小組成員發現現場車流、人流眾多，為防波及路人，當場對空鳴9槍及對謝嫌車輛右後車輪開1槍，最後更破窗將謝嫌逮捕、上銬，車內則搜出一把開山刀及2支工作手機。

幸好這起警匪追逐槍戰未造成人員受傷，警方查出謝嫌目前因涉竊盜及毀損等案遭通緝中，訊後除解送歸案並將兩嫌依妨害公務、妨害自由等罪嫌移送法辦，並繼續追查是否涉及人蛇集團拘禁控制行動等犯行。

由於大白天，謝嫌衝撞偵防車，更波及兩輛公車，警方對空鳴槍如鞭炮聲，其中一名公車司機表示，聽聞槍響，他連忙叫乘客趴下，以免被流彈打到，「真的嚇壞了！」

第二分局分局長楊川強調，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以臺中市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法份子通通繩之以法，維護市民安心的生活環境。