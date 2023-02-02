台股2日由電子股領漲，電子成交值比重收盤衝高至近65％，台股加權指數穩步盤堅衝上15,600點之上，最高攻上15,602點，最後仍以相對高點的15,595點大漲175點作收，收盤指數創去年6月20日來新高。
外資從今年元月啟動回補台股模式，積極回頭加碼台股，2日外資持續大買225.38億元，累計連13日買超衝過上2,387億元，一舉改寫2005年10月31日至12月8日當時創下連29日買超2,226.2億元的史上第二大買超紀錄，蓄勢再戰歷史連30日買超2,691.1億元第一大買超新高。
美國升息可能進入尾聲，1日歐美股市及2日亞洲股市普遍上揚，台股由電子科技股領頭大漲，外資強補225.38億元，刷新連13日買超2,387.5億元的史上第二高紀錄。
台股2日由電子股領漲，電子成交值比重收盤衝高至近65％，台股加權指數穩步盤堅衝上15,600點之上，最高攻上15,602點，最後仍以相對高點的15,595點大漲175點作收，收盤指數創去年6月20日來新高。
外資從今年元月啟動回補台股模式，積極回頭加碼台股，2日外資持續大買225.38億元，累計連13日買超衝過上2,387億元，一舉改寫2005年10月31日至12月8日當時創下連29日買超2,226.2億元的史上第二大買超紀錄，蓄勢再戰歷史連30日買超2,691.1億元第一大買超新高。
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