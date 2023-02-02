日本樂壇天后濱崎步從14歲投身演藝事業，憑著時尚百變造型和數不清熱門歌曲，被譽為平成時代的歌姬代表之一，儘管近年工作重心以巡迴演唱會為主，但一舉一動仍相當受關注。濱崎步將於4月舉辦出道25周年音樂會，近日在直播宣傳挨轟「臉和聲音變了」，她霸氣又從容回擊反被讚爆。

濱崎步今年4月將舉辦出道25周年音樂會，特地上前男友松浦勝人YouTube頻道直播宣傳，她似乎是第一次直播，令粉絲意外見到濱崎步生疏、手足無措的樣子，但自然不做作反應讓網友都被她萌到。

濱崎步霸氣回應網友的尖銳問題。（圖／摘自松浦勝人YouTube）

而濱崎步也大方回應網友提出的問題，像是遭到酸民指出她的臉和聲音都變了，外型和演唱實力和當年有很大落差；沒想到濱崎步瞪大眼睛霸氣說，「我都44歲了啊」，接著補充說明，「21歲在電視上唱歌的步醬，和現在直播上的我，被你說臉變了、聲音變了，這一定會變的啊，我都唱20多年，完全沒變才奇怪」。

許多網友看到濱崎步霸氣又自然的回應，紛紛留言大讚，「步醬好可愛，這回答太帥氣了吧」、「這就是天后啊」、「霸氣外漏就是這樣子吧」、「看到步醬元氣滿滿的模樣，更期待4月的音樂會了」。