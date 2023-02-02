立陶宛教育科學及體育部及國家科學院高層應國科會吳政忠主任委員邀請，於今日至8日訪台，雙方於今日召開科研合作會議，將在人才培育上共同合作，藉由選送人才及交流，來逐步提升雙方合作的規模及層級。

立陶宛代表團這次由教育科學及體育部次長雅客斯塔率領來台，成員包括科學院院長班尼斯、研究委員會前主席班農納斯及維爾紐斯大學特聘教授錫克錫尼斯。

雙方於今天召開科研合作會議，吳政忠在致詞中除對訪團表達誠摯歡迎之意，並提到2021年10月曾赴立陶宛參訪，對於立國在基礎科研的成果印象深刻，希望能夠藉由此次立陶宛來訪的機會，進一步強化雙方政府在全球科研布局以及科研單位在前瞻科技及人才培育上的合作。

本次會議聚焦生醫研究及雷射科技領域，雙方學者就CRISPR基因編輯技術及雷射晶體技術進行簡報及討論，未來除將共同辦理雙邊研討會，以持續推動雙方合作外，也將藉由選送人才及交流。

國科會後續也將安排立陶宛訪問團拜會教育部及參訪國內重要大學及科研單位，包括中研院、台灣半導體中心、台大癌醫中心、成大、中國醫大，以及竹科與南科等，讓訪團藉由實地參訪及深入討論，了解台灣在相關領域的發展，以利未來雙方能夠有更多及更廣泛的科研合作。

訪問團成員錫克錫尼斯為立陶宛當代最著名的生物化學家，曾於2001年獲頒立陶宛國家科學獎。他從2007年開始研究CRISPR基因編輯技術，是最先發現Cas9蛋白可以用於切割DNA的科學家之一，對目前基因編輯技術發展有相當大的貢獻，他將於2月3日赴中研院就CRISPR基因編輯技術發表專題演講。