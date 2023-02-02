賈斯汀近來積極健身。（公視提供）

賈斯汀（右）擁有吃得出細節的舌頭，料理中的烹調方法難不倒他，左為史達魯。（公視提供）

賈斯汀（右）以「國際交換生」身分主持第3季《神廚賽恩師》，與史達魯（左）一同體驗料理中的科學。（公視提供）

公視新一季《神廚賽恩師》找來「國際交換生」賈斯汀擔任主持人。賈斯汀在多年外景訓練下、擁有「吃得出細節的舌頭」，並且特別喜歡台灣原住民文化。秉持「先吃再問」的精神，賈斯汀將在節目中挑戰各式台灣料理，並透露從小跟著爸爸打獵，尤其熱衷品嘗野味，什麼都敢吃！

來台灣即將邁入第十四年的賈斯汀分享，進入演藝圈後累積了豐富的外景節目主持經驗，訓練他描述美食的口條，養出「吃得到食物細節的舌頭」。對於接下《神廚賽恩師》新一季節目、以「國際交換生」作為主持人的身分，賈斯汀透露，「製作單位邀請我來是因為曾經在《神廚賽恩師》中客串擔任試吃的來賓，結果我答對每一道菜烹調的方法！雖然考題的菜色外觀看起來一樣，但只要放入我的口中，軟硬質感、食材彈性和料理方法，在舌頭的感受下都不同。」

「如果還沒吃過的食物，先吃再問！」接受度很大的賈斯汀透露自己面對美食的原則。以魚露來說，他回憶外景初次看到魚露的製作過程感到很驚訝，但當製成品端上餐桌，就愛上魚露提味的鮮甜，所以即使第一眼心裡感到排斥或害怕，賈斯汀都會選擇先試試看、先品嘗，追隨味蕾的感覺。

家庭背景也為賈斯汀種下願意去挑戰不同的料理的好奇心與膽識，小時候賈斯汀爸爸帶著他進森林打獵，捕獲什麼獵物就吃什麼，像是火雞、野鴨、兔子、松鼠等。當他來到台灣後，也常常跟著原住民好友品嘗台灣的野味、來者不拒。吃野味長大的賈斯汀，從小的生長環境造就現在勇於嘗試的個性。

賈斯汀笑說，主持《神廚賽恩師》是個很大的挑戰，「不只學煮菜、還要了解烹調背後的科學，但等到學會科學原理後，其實煮菜這件事就變得更好上手了。」相比說美食口感，下廚煮飯對他倒是很陌生，因為接了主持棒、有實作機會才比較敢下廚。前一陣子「想要看看自己的基因可以讓身材練到多壯」，賈斯汀下廚以肉和蛋白質為主，加上滿滿的起司和泡菜。《神廚賽恩師》第三季於明（3日）起，每周五晚上6點在公視主頻首播。