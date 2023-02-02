男子阿倫（化名）利用正妹照片，上交友軟體誘騙2名嫩男到住處後，將安眠藥加入酒類飲品給對方喝下，並在關燈後假扮女性進入房間發生性行為，其中1位「處男」與阿倫發生12次性關係，得知後崩潰的不願面對真相， 還堅稱他是女性。法院一審依強制性交罪判4年6月，阿倫不服上訴後，法官認為阿倫和男子12次性交難以判定是強制性交，此部分改判無罪，改判3年6月徒刑。

阿倫在網路上下載年輕女子照片，冒充年輕正妹，並將使用者性別設定為女性，使用交友軟體，佯稱自己名字叫「林語婕」年紀約20歲左右，以此方式認識男網友，進而邀約聊天對象到住處，再佯裝為「林語婕」哥哥接待，希望對方等待「林語婕」返家，等關燈時趁被害人無法辨識真實身份又冒充「林語婕」與2名被害人（下稱A男及B男）發生性行為。

根據判決書，阿倫於2019年12月間要求A男在房間等待，並利用機會將安眠藥加入酒內給A男飲用，還對A男表示為了避免其他家人知道，希望A男關燈等待，阿倫冒充「林語婕」進入房間後兩人便進行肛交。事後A男感覺生殖器上有糞便，於是質問「林語婕」表示「那我開一下燈至少看一下妳的臉我才硬的起來，不然妳都不讓我看很奇怪」、「為什麼我回到家會食慾不振，吃東西想吐」、「你根本就是男的吧，不要再騙人，從頭到尾沒見過你的面」，但阿倫始終否認，A男氣得就醫並採集尿液送檢，驗出安眠藥成分，才知道自己遭到迷姦。

阿倫用同樣手法，對另一名B男進行12次性行為，但B男因為毫無性經驗，被誘騙後，還堅稱「林語婕」是女性，3個月間發生多達12次性關係，自己從未懷疑過竟然是走男生「後門」，B男表示「我想摸其他部位時，她會把我的手撥開，「林語婕」表示皮膚粗糙是工作緣故，她的頭髮很硬像假髮，問她頭髮像假髮時，她說有包髮圈，對方會將屁股喬好高低位置，有時對方的手會引導我插入，也會幫我打手槍讓我變硬再插入，之後插入時，感覺也不像是女性的陰道觸感」。

法官檢視B男和阿倫的對話，兩人聊天內容也多以情侶相稱，B男曾親暱傳訊「寶貝」、「我在家囉，等我的寶貝回家，大豬豬我起床了，在等公車，妳齁，該打屁屁，草莓種這麼大顆」、「要用親親叫我起床喔」、「下次我愛愛會更進步的喔」、「昨天都黑黑的，我都看不清楚妳」、「然後昨天我的寶寶又把我操的全身無力，我的棒棒好不好」，等語。

事後阿倫坦承邀2男回家，但否認發生性行為。法官認定，阿倫明知兩名被害人無意與他發生性行為，卻為一己私欲，不尊重他人性自主意願，造成他人心理創傷，且犯後始終否認犯行，也未與對方和解賠償，毫無悔意，一審依強制性交罪四年六月，阿倫上訴後，台灣高等法院認定阿倫與B男12次性交，難以認定是強制性交，因此此部分判無罪，改判3年6月徒刑。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！