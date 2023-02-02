原名「埤寮埤」的天鵝湖公園，為台南新營一大地標景點，但是迎賓廣場的鋪面老舊、凹凸不平，還有閒置許久的噴水設施，讓空間無法有效利用，新營區公所向市府提出計畫，爭取到經費改建，除了拆除阻礙通行的噴水設施，也將地面整平，廣場視野變開闊後，使天鵝湖公園門面煥然一新，吸引不少家長帶著小朋友來騎單車共遊。

天鵝湖公園的水域是埤寮埤，屬於嘉南農田水利會的灌溉設施，並是國家級保育溼地。（張毓翎攝）

天鵝湖公園的水域是埤寮埤，屬於嘉南農田水利會的灌溉設施，並是國家級保育溼地。近年來，新營區公所努力推動的觀光景點，整修環湖木棧道等硬體設備，更營造湖中夜間燈光造景，民眾白天能沿著環湖木棧道走，欣賞湖上自然風光；入夜點燈後，周圍的彩繪燈牆發出璀璨燈光，倒映在湖面，別有風情。

公所在這次改善工程上，透過較為開闊、友善的設計，為天鵝湖廣場創造更多活動空間。（張毓翎攝）

新營區公所逐步打造天鵝湖公園，並鼓勵單位團體來辦活動，所以這幾年可見不少健走、音樂會等活動都在天鵝湖公園舉辦，而園內有2隻天鵝雕像的迎賓廣場，因位於入口處，且占地面積廣大，通常成為活動會場，但部分區域的鋪面有高低差，公所在這次改善工程上，透過較為開闊、友善的設計，讓廣場更具通透性，創造更多活動空間。

當地一名家長說，之前常帶孩子來天鵝湖公園騎單車，來到入口廣場能讓單車通行的空間不多，經過此次改造後，廣場空間變美，也變寬敞了，一眼望去心曠神怡。天鵝湖公園是新營區內難得的美麗綠意空間，可供休閒和社區居民辦活動維繫情感，希望公部門好好保留和維護。