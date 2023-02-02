這件應該可以穿18年？有女網友於街頭拍到1名阿嬤帶著孫子出門的照片，並分享在網路上；照片中是在寒冷的天氣中，孫子身上穿著成年人的羽絨衣，不合身的外套像極了「愛斯基摩人」；有趣的畫面也被網友留言表示「有一種冷，叫做阿嬤覺得妳冷」、「這件應該可以穿18年」。

一名女子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，疑似一名阿嬤帶著孫子出門，然而在寒冷的天氣中，孫子穿著一件成人在穿的羽絨衣，導致整件羽絨衣不符合孫子身材，羽絨衣下擺直接蓋過膝蓋接近鞋子；逗趣的畫面也被原PO在貼文寫下「阿嬤覺得你冷」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我以為台灣有企鵝」、「太空寶寶？」、「跌倒的話，鼻子就平了」、「太可愛了」、「配色滿時尚」、「有種三太子的既視感」、「要登外太空了嗎」、「阿嬤也懂買oversize」、「直接被當粽子養的小孩」、「有一種冷，叫做阿嬤覺得妳冷」、「愛斯基摩人覺得狐疑」。

另外也有網友也笑稱這件衣服可以穿到成年，「這款外套不會退流行，可以穿到長大成年」、「這件應該可以穿18年」、「現在物價飛漲，這件可以穿到大」、「一件外套可以穿到老了還能穿」。