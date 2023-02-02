新浪財經報導，陸股2日全天橫盤震盪，釀酒等大消費類股走強，滬深兩市成交再突破1兆元。當日滬指窄幅震盪，創業板指小幅衝高後回落，科創50指數盤中漲近1.5％，隨後漲幅明顯收窄。
盤面上，釀酒、食品等大消費股走強，燕京啤酒、中葡股份、千味央廚、味知香、香飄飄等多股漲停。AIGC、ChatGPT等人工智慧股衝高後回跌，漢王科技連續4天漲停板。半導體股盤中拉升，億通科技、瑞芯微、中國長城等漲停，龍芯中科、燕東微漲超10％。
下跌方面，券商股開高走低，教育、軍工、三孩等概念股跌幅居前。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入45億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入27億元。
A股主要行業ETF漲跌不一，半導體ETF漲1.67％，晶片ETF漲1.48％；證券ETF跌超2％，軍工龍頭ETF跌近2％。
大陸商品期貨2日多數收跌，燃油跌逾5％，橡膠、不鏽鋼、鐵礦砂跌逾3％，玻璃、滬鎳、低硫燃油、原油、滬錫、矽鐵、焦炭、甲醇跌逾2％。
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