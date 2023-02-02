中國大陸外交部發言人毛寧2日主持例行記者會。有記者提問稱：「北約祕書長史托騰柏格結束對韓國日本的訪問，在訪問過程多個場合提及中國，稱中國對基於規則、開放和民主的國際秩序進行「專制反擊」，中國發展出可以觸及北約國家的軍力，並威脅台灣。北約必須團結和堅定來應對中國的安全威脅，今天發生在歐洲的事情，明天可能發生在東亞」，對此毛寧回應稱，其意圖令人警惕。北約應當深刻反思其為歐洲安全到底發揮了什麼作用，不要搞亂了歐洲還企圖搞亂亞太和世界。

毛寧說，「這幾天我們多次就北約相關的問題表明立場。」北約祕書長訪問韓國、日本，卻言必稱中國，刻意渲染所謂「中國威脅」，以意識形態劃線，挑撥地區國家關係，其意圖令人警惕。

毛寧表示，中方致力於維護世界和平穩定，不搞地緣爭奪，無意挑戰威脅任何國家。亞太和平合作穩定繁榮的局面，得益於地區國家的共同努力。亞太不歡迎冷戰思維，陣營對抗。北約應當深刻反思其為歐洲安全到底發揮了什麼作用，不要搞亂了歐洲還企圖搞亂亞太和世界。