TOYOTA TOWN ACE開紅盤 榮登1月輕型商用車市場冠軍

國內輕型商用車市場自TOYOTA TOWN ACE去年2月上市後隨即引爆戰火，對原本市場龍頭中華汽車帶來不小壓力，加上TOWN ACE廂型車接續於同年十二月正式上市，今年一月份TOWN ACE領牌數開紅盤，以1609台、57.8%的市占率榮登輕型商用車市場冠軍。

和泰汽車表示，TOYOTA TOWN ACE熱銷的原因歸功於在載重、空間、安全防護以及後勤保固都能滿足需求，而平均油耗表現，TOYOTA TOWN ACE貨卡車型15.2km/L（自排版）、14.8km/L（手排版）；廂型車平均油耗也有15km/L（自排版）、14.1km/L（手排版）的好表現。今年國產輕型商用車市場更是隨著TOWN ACE加入，讓1月領牌數逆勢成長7成，吸引出更多樣貌的潛在買家。

TOYOTA TOWN ACE貨卡車型最高載重960kg，搭配超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載，深獲批發零售、自營商、貨運、青年創業等頭家的不斷好評，適中的車身尺寸與靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄；安全配備的部分除了全車系標配雙SRS氣囊註5，頂規車型更搭載TSS（Toyota Safety Sense）主動安全防護系統，全方位守護乘駕安全。

廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880kg，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，除了商用載貨需求外，更因車室空間可彈性變化，讓有載人、假日出遊需求的客群，能乘商雙用，無後顧之憂。最後加上TOYOTA全台共有183個服務據點（大型服務廠加社區型保修站）可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。

為回饋廣大消費者對TOWN ACE的愛護與支持，TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起，更提供高額零利率、5年14萬公里延長保固等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短，請有購車需求的消費者立即洽詢全台TOYOTA展示中心，或上TOYOTA 網站：http://www.toyota.com.tw查詢相關資訊。