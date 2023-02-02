北川景子飾演織田信長之妹「阿市」。（MyVideo提供）

日本天團「嵐」成員松本潤主演新劇《怎麼辦家康》講述歷史名人「德川家康」從年少生活到遂投身烽火，在強敵環伺之中，共渡生關死劫，從而登峰造極、開幕立基的傳奇故事。最新劇情中，北川景子飾演的織田信長之妹「阿市」初登場就展現英姿，拿著長棍比武，松本潤飾演的主角松平元康（德川家康舊名）差一點就被她打趴。不過，北川景子雖身懷絕技，但身為戰國時代的女性有志難伸，還一度被岡田准一飾演的哥哥織田信長指腹為婚，要嫁給松本潤。

劇中，北川景子兒時傾慕松本潤，能再次與初戀重逢，欣然同意2人婚事，但就在婚禮儀式即將舉辦之際，她目睹松本潤為了在遠方的妻兒掛心憂慮，眼看他就要開口提出解除婚約，她搶先衝到松本潤面前說要悔婚，並撂下狠話：「我不願意嫁給你這種孱弱之輩，所以我想拒絕這門親事。妾身心意已決，我討厭瘦弱的男人。」讓2人幾乎已成的婚事臨陣破局。

松本潤飾演的松平元康身為擁有眾多家臣、士兵的家主，他為了大局著想，忍痛拋棄在今川家的妻兒，投靠織田家，讓有村架純飾演其妻「瀨名」成最慘元配，竟遭今川家接班人強逼侍寢陪睡，還割破她的手指，寫下血書「救救我」並傳寄到織田家。不過，此舉反倒激怒松本潤，他硬起來決心與岡田准一聯手，打算攻破今川家搶救妻兒，松平元康和織田信長這對傳奇作戰盟友正式成形，故事也就此推入高潮。

松本潤首度主演大河劇，他先前受訪時透露在接獲邀約時的心情，「超級震驚！完全想不到自己竟然會收到大河劇的邀請，真的是嚇到了，簡直雙倍開心，當然不安感也倍增了。」他為了演活歷史名將德川家康，花了超過一年以上的時間準備，拍攝時間更長達18個月，「期間與這個角色成為命運共同體，是我從未有過的體驗。家康並非擁有壓倒性領導魅力的人，他會站在家臣的位置去思考該做什麼，由此一同去開闢道路，我認為這會是一部講述團結合作、讓觀眾產生共鳴的大河劇。」《怎麼辦家康》每週二在MyVideo、KKTV同步跟播。