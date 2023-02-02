今日是行政院長陳建仁就任後首次舉行正式院會，並在疫情規範鬆綁後恢復邀請六都首長，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁皆列席，並出席會後茶敘。陳建仁說，這是好的開始，他特別請副院長鄭文燦負責聯繫溝通協調，讓中央地方都有好的互動合作。

陳建仁內閣2日舉行上任後首次行政院院會，也是因疫情相隔兩年後，首次恢復邀請六都市長出席，台南市長黃偉哲（右起）、高雄市長陳其邁、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等六位直轄市長，會後，六位地方首長在行政院副院長鄭文燦（左）陪同下，一同出面受訪。（劉宗龍攝）

陳建仁說，雖然6位直轄市長都是剛接受選舉的洗禮，贏得勝選的地方民選首長，但他在會中除了再次恭喜這幾位首長之外，也互相勉勵，要不分黨派、共同攜手解決人民的問題，唯有中央地方齊心合作，才是人民之福、國家才能更進步。

陳建仁說，會議中，6都首長皆提出在地方迫切解決的問題，例如地方交通建設進度、大眾交通月票、自來水管線修繕更新、國土計畫、稻作停灌措施及統籌分配款等在會中進行廣泛討論。

「我認為這是一個好的開始。」陳建仁指出，希望未來能保持這樣良好的溝通，他特別請鄭文燦負責聯繫溝通協調地方首長的工作，讓中央地方能有好的互動與合作。