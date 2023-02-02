美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，近日又悄悄開賣新品「淨水吸管」，號稱能過濾99.999％的細菌、寄生蟲及微塑料，在野外緊急時刻能救人一命。超神奇的功用引發網友熱烈討論，甚至有人笑說是戰爭必備款，呼籲大家可以考慮「先買起來放」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，好市多又有新商品出現，是野外求生用的一款濾水吸管，當成吸管可直接過濾淡水飲用，一支約可以淨水1000公升，「野外緊急的時候可救人一命」。

好市多開賣一款淨水吸管，號稱能過濾99.999％的細菌、寄生蟲及微塑料。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文曝光後，引來2千多名網友按讚留言，「買來備戰好像不錯」、「直接去廁所試喝」、「濾過後有甘甘嗎？沒有我可是不喝」、「我也是打算放在急難背包裡」、「來高雄愛河邊玩邊用XD」、「戰爭必需品，可以買起來放」、「走到哪，插到哪，喝到哪的概念」、「一支可以淨一噸的水，CP值還真高」。

實際查詢好市多官網，該產品並沒有儲存期限，可長期放置以備不時之需。商品敘述寫明，「適合戶外使用，能過濾99.999％的細菌、寄生蟲及微塑料，也可阻絕污垢、沙子」。值得注意的是，該產品仍有使用限制，不得用於過濾海水，或是受到農地、礦區、化學汙染的水源，且需用乾淨的水潤濕頂蓋及底蓋後，才能開始使用。