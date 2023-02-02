林部長打臉林市長？基隆反四接護海公投遭內政部駁回 林右昌回應了

去年有公民團體發起「基隆護海公投」卻遭內政部駁回，而前基隆市長、內政部長林右昌被質疑2019年時擔任市長任內，曾以市長身分核准台電興建四接，卻在擔任部長任內認定護海公投非地方自治，質疑是林部長打臉2年前的林市長，對此，林右昌說，「這是錯誤認知，我在擔任市長沒有核准四接，基隆市政府沒有權力去核准四接。」

新任內政部長林右昌上任後，首次參與行政院會，並在會後舉辦記者會，面對媒體提問關於是否支持四接護海公投，林右昌說，提案人在提案的時候，是提給基隆市政府，就是政府而言，對這個內容是否屬於地方的公投範圍和議題，認為有適法性的疑慮，所以把他提給中央審議。

林右昌解釋，內政部也詢問相關機關部會單位，最後做出並不是地方公投的範圍，所以回給基隆市政府，現在准駁，已經被認定並不是一個地方性的公投案，現在准駁已經回到基隆市政府，要由基隆市政府准駁提案人。