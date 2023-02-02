台18線阿里山公路日前有輛白色賓士車高速飆駛後，疑似因輪胎使用過度，前輪碟煞不但整塊變紅，輪框內竟當場冒出一團火苗，儼然變成「無敵風火輪」。（翻攝畫面，取自記者新聞網）

嘉義台18線阿里山公路日前有輛白色賓士車高速飆駛後，疑因輪胎使用過度，前輪碟煞不但整塊變紅，輪框內竟當場冒出一團火苗，變成「無敵風火輪」，駕駛在旁完全不緊張稱「發爐了」、「沒事！正常操作」，警方查看影片後也傻眼，將會通知車主到案說明。

據記者爆料網報導，嘉義縣台18線阿里山公路日前有賓士車與另一輪轎車在山路競速，賓士疑似因飆速激烈、車體過度操作，導致前輪碟煞不但整塊變紅，甚至冒出火苗，影片中可見輪框內有一團火球，而賓士駕駛非但未立即滅火，還一派輕鬆說「發爐了！」另一人也說「沒事！正常操作」。

台18線阿里山公路日前有輛白色賓士車高速飆駛後，疑似因輪胎使用過度，前輪碟煞不但整塊變紅，輪框內竟當場冒出一團火苗，儼然變成「無敵風火輪」。（翻攝照片）

影片中，賓士車先是在蜿蜒的山路上高速飆駛，賓士車前輪碟煞幾乎呈現暗紅色，其中一處還冒出火團，目擊並拍下影片的網友驚訝地說「著火了」、「發爐了」、「太扯了啦」，駕駛還強調油管不會有事，還大開引擎蓋證明內裝並無損失，嘉義警方查看影片後，將查調車號，追查競速、跨越雙黃線交通違規行為。

根據《道路交通管理處罰條例危險》，危險駕駛最高可處2萬4000元以下罰鍰當場禁止駕駛；若發生事故，可對肇事者吊銷駕駛執照。警方表示，駕駛人在山區道路跨越雙黃線及競速等違規行為，很容易造成重大交通事故發生，也危及其他用路人的安全。