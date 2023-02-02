以其中之一公司Adani Enterprises來說，1日股價暴跌28%之後，2日也一度大跌超過15%。若沒有遭此利空襲擊，Adani Enterprises本來前兩天就可完成現金增資。

但現在，Adani Enterprises已經放棄這次現增24億美元現增計畫，不僅是為了挽救自己的股價，同時，也是不希望參予的投資人受到實質金損。除了Adani Enterprises，阿達尼其它9家上市公司股票，也大多數是下跌的。

日前，美國專門做空機構Hindenburg Research出具報告，文中細述阿達尼集團有欺詐之嫌，阿達尼雖有反駁無奈市場不買帳。止不了血情況下，迄今約1星期，阿達尼就已經大大損失1040億美元左右。

另外，阿達尼公司債也跌得一蹋糊塗，雨天收傘的銀行已要求更多貸款擔保品，也要求審查阿達尼公司的債務到底有多少才要放款。印度中央銀行也跳出來，要求各銀行仔細列出在阿達尼集團的曝險部位有多少。

花旗與瑞士信貸已停止接受阿達尼集團的證券商品，當作融資貸款抵押品。調研單位Lucror Analytics指出，目前阿達尼在借款方面面臨挑戰，若集團內有從事高槓桿業務的話更是不利。

1日，隸屬阿達尼集團的港口營運商Adani Ports & SEZ以及再生資源業者Adani Green Energy，兩者發行的公司債在全球次級市場交易中跌幅最大。這兩家公司部分債券殖利率高達至少30%，遠遠超過一般投資平均的4.96%，以及垃圾債券的8.14%。本周，Adani Group以美元計價的公司債要到期，需支付3,470萬美元利息。

阿達尼在2日信心喊話，Adani Enterprises撤回這次現增的決定不會對現有業務以及未來計畫有任何影響。阿達尼強調，公司基本面很強，資產負債表健全，資產也很穩健。一旦震盪穩定下來，將重新審視在資本市場的策略。