有鑑於以往需要大量人力資源投資的物聯網開發流程不同，瑞昱Ameba Z2 AWS IoT ExpressLink模塊可簡化的指令集讓更多客戶有效降低繁瑣的開發過程及成本，同時具有Wi-Fi及藍牙功能，以更快速、更輕鬆地方式，將產品轉換為IoT連網設備並連接到AWS雲端服務，快速導入市場。

瑞昱Ameba Z2 AWS物聯網ExpressLink模組，預設AWS的安全憑證，讓客戶無需軟體程式或加密方面的專業知識，即可建立安心連線；輕鬆存取超過200多項AWS雲端服務，同時亦可雲端收集、存放並分析各種數據資料。

瑞昱半導體發言人黃依瑋副總表示，瑞昱Ameba物聯網晶片系列解決方案深耕市場多年，2022年亦推出第五代Ameba E系列，持續不斷地為客戶提供全功能、高效能且具有競爭力的晶片最新技術解決方案，廣泛運用於全球客戶的產品中；透過使用AWS雲端平台，瑞昱解決了開發者在雲端連結的繁瑣過程，滿足物聯網的安全關鍵需求，提供使用者最佳連線品質。