桃園市長張善政今出席平鎮區湧豐段27-1地號簡易綠美化工程啟用典禮。（蔡明亘攝）

平鎮區湧豐段27-1地號簡易綠美化櫻花休憩廣場。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

平鎮區湧豐段27-1地號簡易綠美化全區配置圖。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

平鎮公二-2公園未來全區規畫構想圖。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區南豐路108巷底空間，為山子頂都市計畫「公二-2公園」部分區域，但公園用地目前仍屬國防部經管，市府經多次協調，軍方先釋出中湧豐段27-1地號土地，由桃市府工務局打造小型休憩廣場，今正式竣工啟用。桃園市長張善政表示，後續將與軍方持續溝通，進行整體公園開發建設，為鄉親帶來優質休憩空間。

工務局表示，此工程位在南豐路108巷底，屬山子頂都市計畫「公二-2公園」其中一小部分區域，但此公園用地仍由國防部軍備局管轄，經多次協調，軍方同意先釋出湧豐段27-1地號土地，由工務局著手規畫簡易綠美化設計作業及工程施作，總工程經費約650萬元。

工務局說明，工程基地部分範圍原是陸軍後勤訓練中心，透過拆除軍方老舊圍牆，退縮閒置使用空間，整理清除髒亂設施後施作綠美化。空間中規畫休憩廣場，增設座椅、體健設施與夜間照明等，提供附近居民運動、休憩及聚會活動場地。

工務局提到，因基地南側緊鄰民宅，為維護居民隱私，便在邊界種植櫻花搭配蘭嶼羅漢松，設置多層次隔離綠帶，另與陸軍後勤訓練中心的邊界則新設營區圍牆，以低彩度的淺灰色粉刷牆面，融入空間背景，維持軍方安全與隱蔽性。此案也也為未來後續整體公園用地開發前置作業暖身，以設計手法保留公園用地未來擴充銜接可能性。

張善政表示，今啟用這座公園雖面積不大，但代表深刻意義，感謝軍方願意釋出土地，今只是公園建設的起步，後續將責成工務局徵集民眾意見並與軍方協調，持續規畫「公二-2公園」往複合式公園邁進，提供居民優質休憩空間。

工務局也說，「公二-2公園」緊鄰第42期平鎮區永豐市地重劃範圍，該區域也涉及部分軍方土地，故公二-2公園整體開發規畫，將搭配永豐市地重劃案期程，再與軍方協調釋出其餘公園用地後進行，在全區公園完成開闢後，相信能提升周邊居住環境水準。