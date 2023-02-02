元宵期間許多民眾會放鞭炮煙火慶祝，台東縣消防局呼籲民眾購買爆竹煙火時應認明有附加內政部消防署認可標示，避免燃放時發生危險。圖為台東元宵畫面。（蔡旻妤攝）

元宵節慶，許多民眾會放鞭炮煙火慶祝，業者看準商機囤積大量爆竹煙火販賣，出現許多安全疑慮，台東縣長饒慶鈴呼籲民眾購買爆竹煙火時應認明有附加內政部消防署認可標示，切勿購買標示不明或無標示的爆竹煙火產品，避免燃放時發生危險。

台東縣消防局統計，台東縣近年因爆竹煙火導致傷亡的慘劇，大多是違規施放專業爆竹煙火及未依產品使用說明施放一般爆竹煙火，因此，請民眾務必遵守5點原則：請消費者購買附加認可標示的一般爆竹煙火，嚴禁施放非法爆竹煙火。未滿12歲兒童施放一般爆竹煙火應有家長陪同，且禁止施放升空類、飛行類及摔炮類一般爆竹煙火。

未達管制量爆竹煙火場所勿超量儲存；若達管制量，應依法檢討場所位置、構造、設備及安全管理並投保公共意外責任險。未經申請許可，嚴禁施放專業爆竹煙火(高空煙火)。施放爆竹煙火應依其產品使用說明進行施放，飛行類及升空類一般爆竹煙火應垂直對空施放，嚴禁朝人、車、建築物施放。

此外，台東縣政府公告「不得從事妨害他人生活環境安寧行為之區域範圍及時段」，全縣各類噪音管制區內晚上11時至翌日上午7時，不得施放爆竹煙火，特殊民俗活動（如元宵活動）經核准得延長。各級學校上課期間及衛生醫療機構（診所除外），於其周圍50公尺範圍內，全日不得施放爆竹煙火，違反者將依爆竹煙火管理條例處以3至15萬元罰鍰。民眾如有發現不法業者販賣未具有認可標示爆竹煙火或大量儲存爆竹煙火情形，可撥台東縣消防局檢舉專線0800219119。