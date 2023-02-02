嘉義市文化路夜市人潮多，垃圾車每晚在垂楊路、興中街口收運垃圾，每年春節期間倒垃圾的人潮多形成殊景，但蘇周連宗祠陳情正好在市定古蹟宗祠門前，影響環境衛生、有異味，市府環保局表示，會加強清洗、稽查，未來垂楊路重鋪設路面，收運地點將往西移一點。

嘉義市蘇周連宗祠位於垂楊路、興中街附近，蘇周連宗親會總幹事蘇秀枝說，每天晚上垃圾車剛好就停在宗祠的門口，收運垃圾後地面就有髒汙、黏黏的，還會有人將垃圾髒水直接倒入水溝，經常有異味，臭臭的。

蘇秀枝說，宗親會有百餘名成員，會進出宗祠，宗祠又是嘉義市定古蹟，也會有外地觀光客來參訪，卻常有異味，白天還有垃圾已經丟置在宗祠門口，有礙觀瞻，也影響環境衛生，宗祠陳情希望垃圾車改到別處收運垃圾。

市環保局長蕭令宜表示，文化路兩端垂楊路與興中街口每晚10點半到隔天凌晨3點有垃圾車定點收運，方便文化路夜市及民眾夜間倒垃圾的需求。

蕭令宜說，垃圾袋破掉就會有髒水流出，而弄髒地面，目前1周至少清洗1次，會加強清洗頻率，接獲陳情後，已會同交通處、文化局、警察局等會勘，配合工務處整修垂楊路刨除路面重鋪，重新畫停車格時，會將垃圾車定點位置往文化路端移，在文化路與興中街中間點的路邊收運垃圾。

針對有人提前丟垃圾，蕭令宜說，已加強巡邏稽查，目前尚未發現有民眾亂丟垃圾，一有發現就取締，違者可依《廢棄物清理法》裁罰1200至6000元，籲請民眾配合做好垃圾不落地。