大陸國務院新聞辦公室2日舉行大陸商務部新聞發布會，商務部綜合司司長楊濤表示，中方對澳洲採取的檢驗檢疫和貿易救濟等措施，被誤讀為限制措施，顯然不合適。不過，經雙方商定，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾將於下周以視訊會議形式舉行會晤。

路透在記者會上提問：繼上個月宣布四家中國煤炭進口商獲得恢復進口澳洲煤炭許可後，中國是否計畫很快取消對澳洲更廣泛出口產品，如棉花、岩龍蝦、葡萄酒和大麥的限制？如果沒有，原因是什麼？中國與澳洲商務部長是否下周舉行會談？

楊濤首先表示，中澳貿易的主體是企業。兩國企業根據需求和市場條件，自主作出商業決定。中方採取的檢驗檢疫和貿易救濟等措施，嚴格遵守中國法律法規和世貿組織規則，將其誤讀為限制措施顯然是不合適的。

楊濤稱，不久前，中澳兩國領導人在印尼峇里島舉行會晤，為雙邊關係改善指明了方向。中方願與澳方共同落實好兩國領導人重要共識，本著相互尊重、互利共贏的原則，拓展合作，管控分歧，推動雙邊經貿合作向前發展。經雙方商定，中國商務部部長王文濤與澳大利亞貿易部長法瑞爾將于下周以視訊會議形式舉行會晤。屆時，雙方將就中澳經貿關係以及共同關注的經貿議題進行探討。