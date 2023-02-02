劉以豪一身白色顯的高雅大氣，搭配招牌笑容暖遍巴黎時裝周。（LV提供）

電子郵件圖示成為外套口袋設計，也昭示了過去二十年來資訊傳遞的快速，如同隨身攜帶一般便利。（LV提供）

紙張媒介巧妙成為衣物，看似新聞稿的印刷品遍布周身，也象徵資訊的大量傳播現象。（LV提供）

2023路易威登秋冬男裝秀。（LV提供）

2023路易威登秋冬男裝秀。（LV提供）

2023路易威登秋冬男裝秀。（LV提供）

近日忙於宣傳巡迴演唱會宣傳的JJ林俊傑，日前也巧然現身LV 2023秋冬男裝秀，他以一身深紫色刺繡長大衣現身觀秀；而劉以豪身著白色大衣，大衣上綴有流蘇、彩色串珠等可愛元素，加上劉以豪的陽光感，可說是巴黎時裝周的小太陽。

LV今年秋冬男裝雖沒有了創意總監Virgil Abloh，但以集體創意、意識共組了一場驚人的千禧時代記憶。千禧時代泛指2000年以後出生的年輕世代，他們面對元宇宙、加密資產、二進位0與1過渡至現實社會的轉變悠遊其中，此季大秀由Louis Vuitton Studio Pret a Porter Homme執掌設計，並加入美國設計師寇姆迪蘭（Colm Dillane）的想法概念，大秀展演了年輕千禧世代由出生至成長為青年世代的獨特記憶，服裝結構則忠實反映了此世代獨特的美學觀點，符號解碼、資訊世代對符號的共同回憶、暖白帶有螢幕色光的色調則成為本季服裝的主調流行色。