《原子少年》的「海王星」成員邱勝揚跟陳任佑也有參加該節目。（愛奇藝國際站提供）

韓國選秀節目《BOYS PLANET》本周即將播出，節目將分為「K組」韓國練習生和「G組」全球練習生共95人參加，包括4名台灣男孩，練習生將經過包括最終直播在內的4個任務，由「Star Creators」全球觀眾100％投票決定最終出道名額。

《BOYS PLANET》從去年6月公開招募階段，節目組收到數千份來自韓國、亞洲、歐洲、美洲、中東等84個國家地區的報名申請。值得關注的是，來自《原子少年》的「海王星」成員邱勝揚跟陳任佑也在練習生之列，個人自我介紹影片2個人都展現獨特的魅力，歌聲出眾的陳任佑唱了《原子少年》海王星主題曲〈反差的我〉勾起粉絲回憶殺、邱勝揚則打扮成可愛小狗萌度爆表，在預告中與另外2個台灣練習生陳冠叡、東東站在一起，帥氣畫面一出引起大家熱議。

節目今（2日）舉辦線上發布會，製作人鄭景正、PD金申英、歌唱導師李碩薰、率智、林韓星跟舞蹈老師崔容俊、白久英都盛裝出席，談及錄製節目過程，身為EXO、TWICE等頂級偶像編舞家的白久英表示自己成為「虎師」在幫助練習生提高技能，同為一個舞團的KPOP舞蹈界大師崔容俊開玩笑附和「白久英基本上都是在生氣的」並說自己是保護孩子的類型，兩個人相輔相成，恩威並濟、軟硬兼施來指導練習生。

《BOYS PLANET》明（3日）起，每周五中午於愛奇藝國際站及friDay影音更新。