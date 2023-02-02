金城鎮庵前一處雞舍發生火警，現場火勢相當猛烈，遠遠就能看見竄出的濃濃黑煙。(圖／民眾提供)

消防局獲報後立即出動各式消防車輛6台、消防及義消人員23名前往搶救，迅速撲滅火勢。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣金城鎮郊區今(2)日中午傳出火警，位於庵前的一處雞舍起火引燃停放在內的3輛報廢自小客車、飼料、枯草及樹枝，火勢猛烈，濃煙串天，嚇壞附近的居民緊急報警，消防局立即出動各式消防車輛6台、消防及義消人員23名前往搶救，迅速撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，救災救護指揮中心於今日中午12時54分接獲民眾報案，指稱位於金城鎮庵前一處雞舍發生火警，現場火勢相當猛烈，遠遠就能看見竄出的濃濃黑煙。指揮中心立即派遣金城分隊及金寧分隊各式消防車輛前往搶救，由金城分隊分隊長蔡智成擔任初期指揮官，率隊前往搶救，總計出動各式消防車輛6台、消防及義消人員23名前往搶救。

警消車組人員趕抵現場後發現為雞舍起火燃燒，並引燃雞舍內停放的3輛報廢自小客車、飼料、枯草及樹枝，指揮官分隊長蔡智成立即指揮救災人員佈署2線水線進行搶救，第1線由隊員王竑、李宇棠於火場第1 面進行滅火攻擊及周界防護，第2 線由隊員林信璋、吳昱霖於火場第2面進入攻擊火點及車輛防護，火勢很快受到控制，並未波及鄰近其他物品。

這起火警在消防人員全力投入搶救下，火勢迅速於13時7分受到控制，並在13時12分左右撲滅，隨即進行殘火處理，現場無人員傷亡，合計燒毀面積約100平方公尺，財物損失及詳細起火原因由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

消防局第一大隊長陳叁奇呼籲民眾，金門地區受氣候變遷影響，降雨量相當稀少，不管是亂丟菸蒂或是遺留火種，都有機會引起很大的災害，應養成「人離火熄」的習慣，特別是過年後緊接而來的清明掃墓，希望民眾能做好「四不二記得」-「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」的防火觀念，減少災害事故發生。