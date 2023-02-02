前行政院長蘇貞昌即便下台後，依然搶佔各大版面，1日更因腰部微創手術，使總統蔡英文前去探望，台灣議題研究中心最新網路聲量調查也顯現，蘇在民眾眼中的好感度相較於蔡英文、副總統賴清德、新任閣揆陳建仁高。對此，前立委沈富雄卻有不同看法，認為蘇貞昌從此之後就會下去了，「走出這個舞台」。

沈富雄今（2）日在節目《POP撞新聞》指出，蘇貞昌其實是一個很賣力的人，在任內更是賣命演出，但有時候因為話太多、脾氣太暴躁，給人不好的印象，大家對蘇貞昌的評價，多是被蘇的個性給誤導，「但一個人年紀到了70歲，脾氣就很難改了」。

主持人黃暐瀚問到，如果民進黨針對2024總統候選人辦黨內初選，蘇貞昌有沒有可能再度出山挑戰賴清德？沈富雄對此則回應，蘇貞昌應該會心頭動了一下、心肝癢癢的。但他強調，蘇貞昌下台背影是不好看的，不應該在這麼嚴重的敗選後，把留守內閣處理成戰狼內閣，蘇未來在歷史上的評價連B+都沒有，選總統應該是百分之兩百不會，並直言「蘇貞昌是夠了吧」。

不過沈富雄也提到，外界一直認為蘇貞昌跟蔡英文在爭鬥，這其實是錯的，他們二人是互相合作的關係，蘇貞昌其實是戮力從公的，但從行政院長下台後，「現在從此他就下去了，走出這個舞台。」