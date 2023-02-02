霧面鱷魚皮革面料同樣也是此次冬季男裝秀上曝光度相當高的珍稀皮革材質。（Hermes提供）

皮革上衣上的鏤空細節貫穿於此次47套造型之間，成為注目焦點。（Hermes提供）

Kelly depeche包款也是男裝秀上吸睛焦點。（Hermes提供）

Hermes 2023冬季男裝秀。（Hermes提供）

Hermes 2023冬季男裝秀。（Hermes提供）

Hermes 2023冬季男裝秀。（Hermes提供）

Hermes 2023冬季男裝秀。（Hermes提供）

Hermes 2023冬季男裝秀。（Hermes提供）

Hermes 2023冬季男裝秀。（Hermes提供）

法國精品品牌愛馬仕（Hermes）日前發表一系列冬季男裝服裝秀，打造邁步向前，懂生活品味的時尚男子。在法國，走路這件事顯的相當時髦，暨是潮流，也是文化。而以此基礎文化下，Hermes帶來一場壯闊的時裝展演，透過且玩且走的時裝秀，傳達冬季男裝優雅俐落的自然身段。服裝色系以無菸煤、礫石、薄霧、焦糖、棕色、駝色、咖啡色、海軍藍、象牙和黑色等色彩打造冬日的柔和色調。服裝廓形則呈現瀟灑俐落的修長形態，順暢的修長褲裝，搭配充滿細節裝飾的上衣，間或以抽繩設計的防水外套，斜開領的毛呢上裝搭配皮革細節鏤空外套，愛爾蘭絞花針織面料等，都充滿巴黎男性的自信之美。

配件則帶來霧面鱷魚皮質的包款，或是光滑小牛皮面料，俐落的呈現在Haut a courroies與Haut a cour-roies等皮件上，同時還發表Kelly depeche系列，並以Togo或Epsom形式呈現。而耳飾則以白K金鑲鑽，項鍊和手環則以純銀或玫瑰金等材質搭配服裝細節。秀上model腳踩小牛皮踝靴或是缺角鞋底設計德比鞋，並搭配鍍鈀金屬細節，打造巴黎男人「懂玩」的形象。