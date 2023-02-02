法國精品品牌愛馬仕（Hermes）日前發表一系列冬季男裝服裝秀，打造邁步向前，懂生活品味的時尚男子。在法國，走路這件事顯的相當時髦，暨是潮流，也是文化。而以此基礎文化下，Hermes帶來一場壯闊的時裝展演，透過且玩且走的時裝秀，傳達冬季男裝優雅俐落的自然身段。服裝色系以無菸煤、礫石、薄霧、焦糖、棕色、駝色、咖啡色、海軍藍、象牙和黑色等色彩打造冬日的柔和色調。服裝廓形則呈現瀟灑俐落的修長形態，順暢的修長褲裝，搭配充滿細節裝飾的上衣，間或以抽繩設計的防水外套，斜開領的毛呢上裝搭配皮革細節鏤空外套，愛爾蘭絞花針織面料等，都充滿巴黎男性的自信之美。
配件則帶來霧面鱷魚皮質的包款，或是光滑小牛皮面料，俐落的呈現在Haut a courroies與Haut a cour-roies等皮件上，同時還發表Kelly depeche系列，並以Togo或Epsom形式呈現。而耳飾則以白K金鑲鑽，項鍊和手環則以純銀或玫瑰金等材質搭配服裝細節。秀上model腳踩小牛皮踝靴或是缺角鞋底設計德比鞋，並搭配鍍鈀金屬細節，打造巴黎男人「懂玩」的形象。
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