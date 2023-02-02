命理專家艾菲爾老師在微博發文分享，金牛座、天蠍座、牡羊座和雙魚座的人在2023上半年財運大漲，其中雙魚座受到火星和木星加持，不但事業表現優秀，有升職加薪的機會，還有超旺的偏財運，要好好把握脫貧致富的好時機。

第四名：金牛座

上半年金牛座的財帛宮有行動力超強的「火星」坐鎮，讓你在財運方面能夠生財有道，可以擺脫前陣子破財的窘境，尤其從現在開始到3月中旬，不但財富會增加，還可以利用錢滾錢的方式翻轉財庫。除此之外，身邊還會有貴人出現，指引你好的投資項目，可以嘗試投入一些資金；如果有創業意願，也能贏得客戶青睞、收入倍增。建議可以多留意身邊處女座、巨蟹座、水瓶座的貴人。

第三名：天蠍座

上半年「木星」位於天蠍座的工作宮，讓你在職場上大放異彩，很容易獲得上司的讚賞，也有不少同事、貴人鼎力相助或請吃飯，人緣極佳，尤其是女性天蠍座，讓你受寵若驚。財運方面，你有很旺的偏財運，像是在路上撿到錢，或有人送你心儀已久的東西，讓你不用再多花錢等，2023上半年可以說是充滿小確幸的好時機。建議可以多留意身邊天秤座、巨蟹座、雙魚座的貴人。

第二名：牡羊座

上半年牡羊座的財帛宮有「金星」加持，讓你的財運直線上升，正財、偏財都非常旺盛，正財方面，可能收到上司給的大紅包；偏財方面更是擁有好手氣，做什麼都能順利中獎。而且過去和你借錢的人，都會在上半年還錢，自身有卡費、貸款等，也能在上半年還清，或是有足夠的財力支付債務、利息，享受無事一身輕的感覺。建議多可以留意身邊射手座、獅子座、摩羯座的貴人。

第一名：雙魚座

雙魚座上半年財運爆棚是因為受到2顆行星加持，首先是「火星」落在工作宮，讓你在職場上有像火一樣的爆發力，能藉此機會一展長才、打下有能力的好口碑，並收穫豐厚獎金，還有升職加薪的機會。再者是大吉星「木星」坐鎮財帛宮，讓你的財運大翻紅，正財、偏財一起來，上半年是有望脫貧致富的好時機。建議可以多留意身邊射手座、巨蟹座、金牛座的貴人。