勞動部曾指定「依政府行政機關辦公日曆表出勤之行業」，並經工會同意後可適用8周彈性工時制度，行政院人事總處規劃今年大年初六的補班日為2月4日，但不少勞工為年後到職，2月4日是否要補班呢？勞動部官員表示，如果勞工年後到職且接受此班表，則2月4日應上班且領不到加班費或由勞資雙方約定。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，如果該公司事前已完成八周彈性工時、且為「依政府行政機關辦公日曆表出勤之行業」相關程序，勞工到職前也同意該班表，除非另有約定，否則就得依該班表出勤，且無法請領加班費。