許維恩（中）與攝影品牌合夥人倒香檳塔揭幕。（羅永銘攝）

許維恩（左5）和王家梁（左4）和前來道賀的貴賓合作廠商合影。（羅永銘攝）

蕾菈和湯宇也前來祝賀。（羅永銘攝）

許維恩的攝影品牌UMO「優墨攝影」今（2）日舉行開幕酒會，老公王家梁和合作夥伴、好友賈永婕、薔薔、柯有倫等人都特地前來祝賀。她挺著4個月孕肚首露面，氣色相當好，胸圍也從原本的小C漲成D奶，羞說王家梁每次看了都嘖嘖稱奇。

孕前2人曾透露一周要恩愛5次，懷孕後夫妻倆特別小心，即使3個月胎兒穩定後已可開機，但恩愛次數大大減少，王家梁開玩笑說：「變成50天一次。」夫妻倆還是有享受閨房情趣，也特地上網查適合的「姿勢」，但許維恩說現在很容易累，「如果老公很想要，就會循男生其他正常管道。」

許維恩的孕肚雖然被網友說是巨肚，但四肢仍纖細，至今只胖了5公斤，女兒「忒忒」目前238克，王家梁妙喻，「比我吃的牛排快還小。」懷孕前3個月胎兒還不穩定，許維恩每周打安胎針，初期很嗜睡，也常有快暈倒的感覺，對味道非常敏感。

所幸貼心的王家梁一直陪在身邊，連她去電視劇《角頭》的讀本也跟去細心呵護，王家梁：「我明明沒演，超怕被說幹嘛一直去蹭。」許維恩透露拍電影期間，劇組很照顧她，孫鵬、王識賢也相當關心她的身體。

忒忒還沒出生就為媽媽帶財，許維恩接了不少母嬰用品代言，不過目前有將工作量減少。女兒的預產期在六月底七月初，她會選擇剖腹產，嘆說：「我已經沒有力氣了。」王家梁允諾屆時一定會陪產。2人很期待當新手爸媽，許維恩想親餵母乳，體驗為人母的奧妙；而王家梁雖已經「見證」過表哥的小孩吵鬧尖叫的可怕，但為了寶貝女兒，即使再忙也堅持要自己帶小孩，「真的帶不了也要學，學不了再找人帶。」