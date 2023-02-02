被譽為「全世界最有價值西裝品牌」的Kiton，日前在米蘭發表2023年秋冬新裝，以生活中的美好事物為設計靈感，因為Kiton的時尚哲學始終認為，優雅的服裝和生活的品質是息息相關的，透過舒適宜人、時尚美觀的服裝，才能打造成功男人的美好人生。

Kiton款式優雅但兼具舒適，色彩繽紛的幾何圖案、英倫風的格子印花更是亮點。（Kiton提供）

來自米蘭的Kiton向來是成功男士的愛牌，深受企業家、政治家、好萊塢男星的喜愛，一套正式的訂製西裝最高售價可以超過5萬美元，不僅標榜合身剪裁、款式時尚，且用料頂級奢華，從肌膚的舒適觸感就能感受到布料的高貴精緻，是內外皆美的男裝。

隨著全球疫情解封，Kiton因應市場需求推出正式西裝，迎接成功男士重返事業舞台。（Kiton提供）

服裝秀一開場的休閒男裝，褲子、夾克和針織品剪裁明顯更加寬鬆，，優雅但兼具舒適、無拘無束、百搭且充滿活力，色彩繽紛的幾何圖案、英倫風的格子印花更是亮點，讓功成男人不論出席各種場合，都會是眾人中的焦點。

Kiton的時尚哲學認為優雅的服裝和生活的品質是息息相關的。（Kiton提供）

筆挺的西裝是男人的戰袍，是成功男人衣櫥裡絕不能缺少的永恆經典，Kiton審視和重構了純粹的優雅，為了讓穿上Kiton西裝的男人在職場上更加得心應手、舒適自在，Kiton位於比耶拉的毛紡廠近來積極針對布料進行實驗，就是為了創造具有優異功能的紡織品和纖維。

Kiton休閒系列的長褲、夾克和針織品，剪裁明顯更加寬鬆，更加舒適。（Kiton提供）

隨著全球疫情解封，Kiton也因應市場的需求推出多款White Tie正式場合的燕尾服，迎接成功男士重返事業的舞台，穿上華服享受人生的美好。

Kiton男裝讓男人在職場上更加得心應手、舒適自在。（Kiton提供）

Kiton被譽為「全世界最有價值的西裝」，日前在米蘭發表2023年秋冬男裝秀。（Kiton提供）