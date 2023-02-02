林部長打臉林市長？基隆反四接護海公投遭內政部駁回 林右昌回應了

新任內政部長林右昌上任後，首次參與行政院會，並在會後舉辦記者會，外界好奇，未來1年多時間會推動哪些重要政策，以及《平均地權條例》子法和推動時程規畫；林右昌說，心裡面當然有個時程，預計4月份左右，居住正義分為租屋和買得起，看到這兩天好像有一個影片，新加坡前總統李顯龍有個影片提到，新加坡年輕人買得起房子，台灣人年輕人買不起房子，其實不是很準確，因為買的是不一樣東西。

林右昌解釋，新加坡土地是國有，新加坡年輕人買到是房子的使用權，並沒有房屋和土地所有權，台灣是買到是土地和房子所有權，這兩個沒辦法拿來比較。

林右昌說，我們在住宅政策上，總統也很關心，院長也很關心，之前有一些基礎，立法也已經完成，接下來就是子法修訂，預計4月可以完成，另外是租屋，有許多對象，包含家戶租屋和學生或是跨縣市租屋族，都會在政策上對象思考，希望對這些群體支持，已經有貸款的民眾，如何給予實質的幫助，也在規畫當中，有完整成果，會在行政院層級會有完成報告。

昨天行政院長陳建仁也提到未來將研議地上權住宅，林右昌說，地上權住宅需要配套，新加坡公宅政策和台灣不太一樣，不只是「地上權住宅」這五個字這麼簡單而已，花次長有專案做研議，政策完整後，再跟大家充分報告。