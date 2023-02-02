天成醫院營養師楊珊珊。（天成醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節假期剛結束，將迎接熱鬧元宵節，除逛燈會、提燈籠及猜燈謎外，許多民眾都會吃碗熱呼呼的元宵，但卻不能小看湯圓的熱量。天成醫院營養師楊珊珊利用豆腐與糯米粉製作豆腐湯圓，不但口感Q彈也增加豆香味，且對糖尿病、小孩、老人及消化功能不佳者都是不錯選擇，還能和家人一起DIY製作五彩造型湯圓。

楊珊珊指出，無論大小湯圓，都不可小看其熱量，若與白飯的熱量比較，1碗白飯約280卡，相當於4顆包餡甜湯圓，等於5顆包餡鹹湯圓，也等於40顆沒包餡的小湯圓，且湯圓都是以糯米為基礎原料，對於長者、孩童、糖尿病患與消化功能不佳者，都需特別留意。

楊珊珊利用豆腐與糯米粉，採1比1的比例製作豆腐湯圓，她說明，食材須準備250克糯米粉、1盒嫩豆腐、5克甜菜根粉、5克抹茶粉、20克熟黃地瓜、20克熟紫地瓜，就可為湯圓創造鮮豔顏色，讓大人小孩都看得開心、吃得健康。

楊珊珊說明作法，首先將嫩豆腐放入糯米粉中揉勻，取十分之一份壓扁成薄片，放入滾水中煮到浮起來當「粿母」。再將撈起的粿母放入原本糯米糰揉勻後，就可以避免糯米糰容易裂開的問題，再平均分成5等份小糯米糰。

接著在小糯米糰中分別加入甜菜根粉、抹茶粉及蒸熟黃地瓜與紫地瓜，將各色糯米搓成細長條切小段，再搓成圓形，若想包餡者，糯米糰則要取大約15克搓圓壓平，包入約5至8克內餡，例如：蜜紅豆、豆沙或芝麻等，並再次搓圓。最後將搓好的湯圓放入滾水中，等湯圓浮起來再滾2至3分鐘後撈起，並搭配低糖湯底即可食用，若製程中感到太乾，可適時加水搓揉，若太濕就再加糯米粉。

楊珊珊表示，豆腐湯圓不僅口感Q彈，豆香味也大增，對糖尿病、孩童、老人及消化功能不佳者都是不錯選擇，且還能與家人一起DIY，發揮想像力創意可愛造型的湯圓。適逢兔年，可製作兔形湯圓，內餡包蜜紅豆取代甜膩的豆沙，湯頭可搭配無糖豆漿，增加優質蛋白，或加花茶、薑茶、龍眼乾、紅棗、桂花等提味，減少糖的添加，但最後也要特別提醒別吃過量，才不會造成身體負擔。