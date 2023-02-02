林智堅論文「戰清白」吞首敗！ 教育部：駁回訴願 @ChinaTimes ​

調查員余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲其台大論文，而今（2）日媒體人黃揚明在臉書上分享了余正煌委任律師張祐齊所傳來的消息表示，「林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是『訴願駁回』，林智堅的清白戰場吞首敗」，引發討論。

林智堅日前被爆出台大和中華大學兩篇碩士論文都涉抄襲，學位紛紛遭到撤回。而去年林智堅也向教育部提出訴願後，教育部也表示，後續會依照《訴願法》、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定，辦理審議事項。而根據《訴願法》規定，從收受訴願書次日起，應該在3個月內作成；必要時，可以延長，受理訴願機關會通知訴願人及參加人。延長以1次為限，最長不得逾2個月。

黃揚明今日就在臉書上PO出該案的「教育部訴願決定書」指出，林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是「訴願駁回」。黃揚明更說，「林智堅的清白戰場吞首敗，但該案仍可打行政訴訟」，而台大的部分目前則還沒有結果。